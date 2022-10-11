В Петрозаводске будут судить бизнесменов, уклонившихся от уплаты налогов на 18 миллионов рублей

Учредители организации, занимавшейся строительством и ремонтом, включали ложные сведения в налоговые декларации, сообщили в прокуратуре республики.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух учредителей коммерческой организации, обвиняющихся в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые уклонялись от уплаты, включая заведомо ложные сведения по выполнению работ на объектах строительства и ремонта в декларации 2016–2018 годов.

В результате их действий бюджет недополучил свыше 18 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.