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В Петрозаводске будут судить экс-гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина

Новости. Криминал
13:18, 25 Марта 2022
фото: © in-schelkovo.ru | © «Столица на Онего»

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Уголовное дело бывшего гендиректора «Карелавтотранса» Дмитрия Школина, обвиняемого в совершении должностных преступлений, направлено в суд.

Как сообщили в Следкоме Карелии, следователями завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя государственного транспортного предприятия. Следком обвиняет 52-летнего Дмитрия Школина, возглавлявшего «Карелавтотранс» с середины мая до конца сентября 2020 года, в превышении должностных полномочий и хищении денег при продаже двух автомобилей предприятия.

Напомним, что, как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором «Карелавтотранса», Школин решил продать два автомобиля предприятия «Газель» и «Шевроле Нива». Уставом «Карелавтотранса» предусмотрено его право реализовывать имущество учреждения исключительно по согласованию с его учредителями – Министерством имущественных и земельных отношений республики (МИЗО) и Минтрансом Карелии. Однако оба автомобиля были проданы в обход этого положения.

Любопытно, что их покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, «Газель» обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а «Шевроле Нива» и вовсе в 37 тысяч. В такую смешную сумму почему-то оценил остаточную стоимость транспортных средств частный автоэксперт, который автомобили даже не осматривал, а видел их только на представленных ему фотоснимках.

Между тем, рыночная стоимость благополучно уехавших в Подмосковье своим ходом автомобилей, по заключению экспертов, составила около 200 тысяч для «Газели» и более 200 тысяч для «Шевроле Нивы».

"В ходе расследования уголовного дела причиненный ущерб обвиняемым полностью возмещен.  В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении Следкома Карелии.

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