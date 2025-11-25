В Петрозаводске будут судить за мошенничество экс-начальника одного из отделов Центра спортивной подготовки Карелии

Уголовное дело о мошенничестве в ЦСП в отношении Натальи Тетеревой поступило в Петрозаводский суд.
52-летнюю Наталью Тетереву обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Об этом напомнили в Объединенной пресс-службе судов.
По версии следствия, Тетерева, занимая должность начальника отдела в Центре спортивной подготовки Карелии, в 2021–2024 гг. похитила денежные средства, принадлежащие организации, на общую сумму более 840 000 рублей, путем фиктивного трудоустройства в учреждение лиц, а также заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг с последующим составлением актов выполненных работ без их фактического выполнения. Деньга она потратила.
В настоящее время вину Наталья Тетерева признала и возместила ущерб. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.
Напомним, ранее сообщалось, что Наталья Тетерева и экс-директор ЦСП Тимур Зорняков обвиняются в присвоении или растрате денег с использованием служебного (должностного) положения, совершенных в крупном размере. Раньше речь шла о 1,3 миллионе рублей. Сейчас сумма ущерба выросла. Зорняков также обвиняется в сборе сведений, содержащих гостайну, и попытке получения информации, содержащей гостайну.
Ранее «Столица на Онего» сообщала, что экс-депутата Тимура Зорнякова будут судить за убийство 2002 года.