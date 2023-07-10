В Петрозаводске будут судить курьера, присвоившего деньги обманутых пенсионерок

Связавшийся с мошенниками 21-летний курьер ждет приговора суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, 5 декабря 2022 года 21-летний обвиняемый, действуя с сообщниками, присвоил деньги, принадлежавшие 78-летней, 84-летней и 87-летней женщинам.

Пожилых петрозаводчанок обманывали по схеме «ваш родственник попал в беду». Сообщники запугивали женщин, вынуждая их отдать деньги, а обвиняемому в этой схеме отводилась роль курьера, забиравшего средства.

Всего молодой человек собрал с трех пенсионерок 820 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.