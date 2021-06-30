В Петрозаводске будут судить мужчину, избившего своего маленького сына до полусмерти

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, чей ребенок после избиения уже 9 месяцев находится в ИТАРе.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2020 года, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей супругой, разгневанный громким плачем сына, которому на тот момент исполнилось 4 месяца, избил ребенка. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Улучшений в состоянии ребенка, которому исполнился уже год, нет. Мальчик по-прежнему находится в реанимации на ИВЛ», — сообщили «Столице на Онего» в июне в Минздраве Карелии.