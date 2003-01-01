В Петрозаводске будут судить мужчину, который избил полицейского за просьбу отстать от подростка

Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на правоохранителя.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Речь идет об инциденте, произошедшем вечером 2 сентября в районе набережной Ла-Рошель. О нем мы рассказывали ранее.

Напомним, тогда сотрудник следственного подразделения МВД по Республике Карелии, находясь вне службы, обратил внимание на двух мужчин, преследовавших подростка. Правоохранитель подошел к указанным субъектам, представился и потребовал прекратить возможные противоправные действия. Внезапно один из мужчин ударил сотрудника по голове, отчего последний упал и потерял сознание. Затем злоумышленник нанес еще несколько ударов пострадавшему и скрылся с места происшествия, — рассказали в ведомстве.

Когда внимание мужчины переключилось на правоохранителя, подросток смог оторваться от преследователей. Нападавший после избиения покинул место происшествия, впрочем, он не особо скрывался — просто пошел домой. Вскоре его нашли. При силовой поддержке Росгвардии мужчину задержали по месту жительства.

Он полностью признал свою вину. На время следствия он находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Горожанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно «Столице на Онего», в момент нападения мужчина был пьян. У него и раньше были проблемы с законом — в 2014-м году молодого мужчину судили по статье 228 — незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Также в его криминальной биографии есть 157-я статья — неуплата алиментов, на данный момент обе судимости погашены.

Его спутник не наносил ударов, поэтому ему обвинений не предъявлено. Подростка, которого преследовали мужчины, не нашли, заявления в полицию от него поступало.