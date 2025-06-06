В Петрозаводске будут судить мужчину, который убил ножом свою сожительницу

Следственный комитет завершил расследование в отношении местного жителя.

В Петрозаводске будут судить 62-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы. Преступление было совершено в марте 2025 года. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики Карелия.

По данным следствия, в марте 2025 года петрозаводчанин под влиянием алкоголя ударил ножом в грудь свою сожительницу. Женщина скончалась на месте.

Мужчина признал свою вину, мерой пресечения стало заключение под стражу. Работники следственного комитета собрали достаточно доказательств, дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что в Карелии будут судить мужчину за изнасилование и убийство пенсионерки 20 лет назад.