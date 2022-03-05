В Петрозаводске будут судить мужчину за убийство приятеля, который прилег с его сожительницей

В столице Карелии завершено расследование уголовного дела по обвинению 43 – летнего мужчины в убийстве знакомого из ревности.

Как рассказали в Следкоме республики, установлено, что вечером 26 декабря 2021 года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртные напитки. Проснувшись после застолья, он застал свою сожительницу спящей в кровати с приятелем. Из ревности он решил убить потерпевшего и нанес знакомому ножевые ранения, от которых тот скончался.

Как ранее «Столице на Онего» сообщил старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев, трое мужчин, собравшиеся в квартире у женщины, ранее были осуждены: кто-то за кражу, нанесение побоев, грабеж, другие преступления. Все вместе они длительное время пили водку. А в какой-то момент сожитель хозяйки увидел, что она и еще один участник застолья, как позже рассказал сам мужчина следствию, «лежат в постели».

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе проведения следственных действий обвиняемый вину признал полностью, подробно описал произошедшее, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ревнивому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.