В Петрозаводске будут судить мужчину, забившего до смерти беспомощного брата-инвалида

Петрозаводчанин обвиняется в смерти своего двоюродного брата, который был инвалидом – колясочником.

По сообщению Следкома Карелии, инцидент произошел с 3 на 4 января в квартире одного из жилых домов в Петрозаводске. Между двумя двоюродными братьями произошла ссора. Они подрались. Так, 58-летний обвиняемый нанес многочисленные удары по голове и телу родственника, который был инвалидом - колясочником и не мог самостоятельно передвигаться. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате полученных травм.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В совершении преступления в отношении брата он раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина предстанет перед судом за проникновение в квартиру и нападение на ребенка.