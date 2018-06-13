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Новости. Криминал
14:59, 13 Июня 2018

В Петрозаводске будут судить мужчину, зарезавшего сожительницу

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В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в январе 2018 года.

В преступлении обвиняют 55-летнего сожителя убившей. В настоящее время мужчина арестован.

"По версии следствия, в дневное время 08 января 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в городе Петрозаводске, в ходе ссоры со своей сожительницей напал на нее с ножом и причинил колото-резаное ранение. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщает республиканское управление Следственного комитета.

Ранее мужчина уже был судим за убийство.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - отмечают в СУ СК.

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