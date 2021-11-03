В Петрозаводске будут судить рецидивиста, ограбившего 10-летнего ребенка на улице

Молодому человеку, обвиняемому в грабеже в отношении несовершеннолетнего, грозит 7 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 57 по улице Луначарского подошел к группе подростков и попросил мобильный телефон. Получив отказ, мужчина заметил у 10-летнего мальчика висящую на плече сумку. Предполагая, что там находится телефон, он сильным рывком дернул сумку на себя. Ребенок потерял равновесие и упал на асфальт. Обвиняемый протащил мальчика волоком по асфальту, ребенок от боли выпустил из рук сумку. Со своей добычей грабитель с места преступления скрылся, однако спустя непродолжительное время был задержан.

По ходатайству следователя обвиняемый, который ранее уже был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, грабеж и покушение на мошенничество, заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине за грабеж грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Ранее сообщалось, свидетель грабежа в поселке Карелии потребовал за молчание часть добычи и попал под уголовку.