890x80
Реклама

В Петрозаводске будут судить рецидивиста, ограбившего 10-летнего ребенка на улице

Новости. Криминал
12:08, 03 Ноября 2021
фото: © severdon.ru

Новости партнеров

Молодому человеку, обвиняемому в грабеже в отношении несовершеннолетнего, грозит 7 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 21 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 57 по улице Луначарского подошел к группе подростков и попросил мобильный телефон. Получив отказ, мужчина заметил у 10-летнего мальчика висящую на плече сумку. Предполагая, что там находится телефон, он сильным рывком дернул сумку на себя. Ребенок потерял равновесие и упал на асфальт. Обвиняемый протащил мальчика волоком по асфальту, ребенок от боли выпустил из рук сумку. Со своей добычей грабитель с места преступления скрылся, однако спустя непродолжительное время был задержан.

По ходатайству следователя обвиняемый, который ранее уже был судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, грабеж и покушение на мошенничество, заключен под стражу. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине за грабеж грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Ранее сообщалось, свидетель грабежа в поселке Карелии потребовал за молчание часть добычи и попал под уголовку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лишьбыпротив
2021-11-03 12:29:45
Будет в Надвоицах на строгом режиме отбывать. Вместе с ночным фотографом. Хотя как вместе... Они по масти весьма разные. Значит в разных бараках.
топка
2021-11-03 12:29:44
Смерть рецидивистам! Слабо? Слабо. Ничего вы не можете, а большевики могли. Победили самого сильного врага. А сейчас что? Ничего. Какой жизни вы достойны? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 3
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 11
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие? 3
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»