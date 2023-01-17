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В Петрозаводске будут судить руководителя фирмы, ремонтировавшей пожарные машины

Новости. Криминал
11:18, 31 Января 2023
фото: © feed.riafun.ru

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Глава организации подозревается в некачественном ремонте пожарной техники, из-за чего ведомство потеряло более 4,5 миллиона рублей.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Виктория», обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году между Управлением МЧС Карелии и ООО «Виктория» были подписаны 3 контракта на работы по капитальному ремонту 5 пожарных автомобилей. Сумма контракта составила более 9,5 миллиона рублей.

Однако после осмотра поступившей техники руководитель фирмы дал подчиненным задание выполнить лишь часть ремонта, «сэкономив», таким образом, более 4,5 миллиона рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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