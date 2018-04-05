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Новости. Криминал
09:54, 05 Апреля 2018
фото: www.dailysmi.net

В Петрозаводске будут судить руководство строительной компании, обманувшей дольщиков

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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководства строительной компании "ВР-Строй".

По версии следствия, строительная фирма обманул горожан, вложивших средства в долевое строительство. Об этом сообщила представитель следственного управления МВД по Карелии Елена Крюкова на пресс-конференции в Петрозаводске.

По данным следствия, организация "ВР-Строй" занималась строительством дома на улице Паустовского в Петрозаводске.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Мизантроп
2018-04-05 10:13:51
Для недалеких еще раз. Частник может делать только три вещи - убивать, воровать и просирать. Со святых 90-х еще повелось.
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