В Петрозаводске будут судить руководство строительной компании, обманувшей дольщиков

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководства строительной компании "ВР-Строй".

По версии следствия, строительная фирма обманул горожан, вложивших средства в долевое строительство. Об этом сообщила представитель следственного управления МВД по Карелии Елена Крюкова на пресс-конференции в Петрозаводске.

По данным следствия, организация "ВР-Строй" занималась строительством дома на улице Паустовского в Петрозаводске.

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