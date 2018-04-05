09:54, 05 Апреля 2018
В Петрозаводске будут судить руководство строительной компании, обманувшей дольщиков
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководства строительной компании "ВР-Строй".
По версии следствия, строительная фирма обманул горожан, вложивших средства в долевое строительство. Об этом сообщила представитель следственного управления МВД по Карелии Елена Крюкова на пресс-конференции в Петрозаводске.
По данным следствия, организация "ВР-Строй" занималась строительством дома на улице Паустовского в Петрозаводске.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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