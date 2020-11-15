В Петрозаводске будут судить вандала, сломавшего питьевой фонтан на набережной

Уголовное дело о повреждении питьевого фонтана в сквере "Аквамарин" на набережной Варкауса направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что вечером 15 июня ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, опрокинул конструкцию гранитного питьевого фонтана. Повредив фонтанчик, он причинил АО "ПКС-Водоканал" ущерб на 40 тысяч с лишним рублей.

Обвиняемый в вандализме молодой человек свою вину признал. Во время проведения расследования он заключил "ПКС-Водоканал" соглашение о возмещении вреда, в соответствии с которым участвовал в работах по уборке территории на объектах предприятия.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере "Аквамарин", извинился перед петрозаводчанами.