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В Петрозаводске бутылка водки в руках пьяного покупателя стала оружием

Новости. Криминал
11:45, 28 Октября 2021
фото: © Павел Бедняков / Известия

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Житель Петрозаводска отбивался от продавцов краденными бутылка водки и был взят под стражу за разбой, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился представитель торговой точки и сообщил, что неизвестный похитил две бутылки водки и угрожал работникам магазина. Ущерб составил 599 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 42-летнего подозреваемого. Он рассказал, что был пьян и хотел приобрести ещё алкоголь. Денег на две бутылки водки у него не было. Поэтому он решил, что приобретёт одну, а вторую незаметно вынесет из магазина без оплаты. Однако на кассе он затеял немотивированный конфликт с продавцом и решил не оплачивать весь товар — похитил две бутылки водки. Уже на улице его догнали работники магазина. Они попросили оплатить или вернуть товар. Но покупатель стал размахивать бутылками, чтобы использовать их против оппонентов.

Действия подозреваемого квалифицированы как разбой, совершённый с предметом, используемым в качестве оружия. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее житель Карелии разбушевался в патрульной машине и попал в суд.

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Комментарии

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Off
2021-10-28 13:16:34
Хорошо , что бумажными стаканчиками не кидался ..А бутылкой .не так страшно . Социопатишка ,правильно говорю ? :)
топка
2021-10-28 12:43:07
Был взят в плен, бестолочь. когда наши люди всё-таки людьми станут? Никто не знает. :)
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