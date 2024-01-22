В Петрозаводске были найдены зараженные апельсины из Египта

Красная померанцевая щитовка прибыла в Карелию из Африки.
Об обнаружении карантинного объекта сообщили в Североморском межрегиональном Управлении Россельхознадзора.
В партии свежих апельсинов, прибывших в Петрозаводск из Египта, была обнаружена Красная померанцевая щитовка — опасный вредитель цитрусовых.
В Россельхознадзоре напомнили порядок действия предпринимателей при обнаружении карантинных объектов.
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