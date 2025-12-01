РЕКЛАМА
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
В Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов

14:02

В Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине

13:47

В Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы

13:32

Двух пьяных дебоширов сняли с поездов на станциях в Кеми и Медвежьегорске

13:16

Ozon опроверг информацию о принудительном списании чаевых в пунктах выдачи

13:02

«Мы не вышли с первых минут биться»: «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Спутнику»

12:46

В Карелии простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Александром Баглаевым

12:32

Более трёх тысяч одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

12:16

Стали известны подробности ДТП с двумя фурами на севере Карелии

12:02

Минстрой Карелии возглавил экс-руководитель «Карелкоммунэнерго»

11:52

Молодого человека сбили на площади Кирова в Петрозаводске

11:44

Полиция объявила в розыск похитительницу продуктов из магазина в Петрозаводске

11:18

В Петрозаводске полицейские пустились в погоню со стрельбой за пьяным водителем

11:02

В преддверии Дня инвалидов Соцфонд напомнил о существующих мерах поддержки

10:43

Почти 11 миллионов туристов посетили регионы Северо-Запада в 2025 году

10:25

Температура выше нормы: Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре

10:01

Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

09:34

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

08:59

На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

08:20

Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

08:00

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

07:40

Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

07:18

Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

06:58

Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

06:40

В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

00:10

Водителя зажало в кабине после съезда в кювет двух фур на севере Карелии

23:41

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии

21:15

Петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия

20:32

В Петрозаводске запретили выходить на лёд

20:01

Известный российский коллекционер приобрел десять картин карельского наив-художника

19:15

Артур Парфенчиков передал ключи от новых автомобилей ветеранам СВО в Петрозаводске

18:35

Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

18:08

Количество заболевших ОРВИ продолжает расти в Карелии

17:44

Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

17:23

Мокрый снег и потепление до +4℃ обещают в Карелии 2 декабря

17:02

Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии

16:42

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

16:22

Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни

16:00

На площади Кирова в Петрозаводске начался монтаж главной новогодней ели

15:48

Элиссан Шандалович провел прием граждан

15:42

Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года

15:36

Связь для севера: в карельский поселок Малиновая Варакка пришел высокоскоростной интернет

15:26

Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

15:21

Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников

15:01

В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

14:45

Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже

14:34

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

14:17

В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

13:52

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

13:21

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

13:09

Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

12:49

В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

12:19

В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

12:02

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

11:55

Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

11:48

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

11:32

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

11:10

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал «Купибилет»

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10
В Петрозаводске раскрыт угон подъёмной техники, совершённый 22-летним бывшим сотрудником компании. Мужчина угнал погрузчик с территории своего прежнего места работы, но попал в ДТП и бросил технику в канаве на обочине дороги.

фото: © Людмила Корвякова, иллюстративное фото, Столица на Онего

Как сообщили в МВД Карелии, злоумышленник проник на территорию склада ночью, зная о месте хранения ключей, отключил сигнализацию и угнал погрузчик. Однако, выехав за пределы предприятия, он не справился с управлением и застрял в придорожной канаве, после чего скрылся с места происшествия.

Личность подозреваемого установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что жительница Карелии сообщила в полицию об угоне автомобиля, который сама разбила.

