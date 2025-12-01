В Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине

В Петрозаводске раскрыт угон подъёмной техники, совершённый 22-летним бывшим сотрудником компании. Мужчина угнал погрузчик с территории своего прежнего места работы, но попал в ДТП и бросил технику в канаве на обочине дороги.
Как сообщили в МВД Карелии, злоумышленник проник на территорию склада ночью, зная о месте хранения ключей, отключил сигнализацию и угнал погрузчик. Однако, выехав за пределы предприятия, он не справился с управлением и застрял в придорожной канаве, после чего скрылся с места происшествия.
Личность подозреваемого установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.
