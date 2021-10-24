В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)

Пока на кольцевой развязке на набережной Варкауса открыты только съезды на улицы Кирова и Ленинградская.

Как сообщают в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 24 октября, изменилась схема движения на пересечении набережной Варкауса с улицами Кирова и Ленинградской. Проезд организован по одной части Ленинградского кольца.

Видео с открытием движения по кольцу, снятое на камеру наблюдения компании "Сампо", выложил один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ГИБДД Петрозаводска просит водителей быть внимательными в условиях изменения схемы движения транспорта.

Ранее в мэрии петрозаводска предупредили, что после открытия кольцевой развязки на набережной Варкауса сквозной проезд по улице Федосовой будет ликвидирован.