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В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
14:08, 24 Октября 2021

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Пока на кольцевой развязке на набережной Варкауса открыты только съезды на улицы Кирова и Ленинградская.

 Как сообщают в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 24 октября, изменилась схема движения на пересечении набережной Варкауса с улицами Кирова и Ленинградской. Проезд организован по одной части Ленинградского кольца.

Видео с открытием движения по кольцу, снятое на камеру наблюдения компании "Сампо", выложил один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ГИБДД Петрозаводска просит водителей быть внимательными в условиях изменения схемы движения транспорта.

Ранее в мэрии петрозаводска предупредили, что после открытия кольцевой развязки на набережной Варкауса сквозной проезд по улице Федосовой будет ликвидирован.

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Комментарии

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goo
2021-10-24 16:51:34
О, нет, еще одно кольцо. Петрозаводские водители же не умеют по ним ездить.
Эксперд
2021-10-24 15:39:19
Это нормально. Пацаны с октябрьского будут на берег летом ездить купаться и шашлыки жарить. Имеют конституционное право :)
Саныч
2021-10-24 15:13:57
Будем считать аварии на Кольце Командира.
Изя
2021-10-24 15:25:38
Саныч, если на самокатах не будут деятели таранить . должно быть зашибись )))_
demari
2021-10-24 15:23:00
Саныч, это не здесь ли белугу , чуть чуть не того ?
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