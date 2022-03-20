В Петрозаводске черепахе сделают пластическую операцию

Черепахе из Музейно-образовательного комплекса имени Кима Андреева понадобилась помощь «пластического хирурга».

Черепашке Броне, находящейся в Музейно-образовательном комплексе Ресурсного центра развития дополнительного образования, в скором времени предстоит посетить «пластического хирурга» по поводу изменения формы её «носа», а точнее — клюва. Об этом пишут в официальном паблике Комплекса имени Кима Андреева.

«Необычные видоизменения — это результат неправильного содержания черепахи на ее предыдущем месте жительства. Заводя дома черепашку, не забывайте, что для содержания этих животных требуется ряд условий, которые не каждый хозяин может обеспечить», — отметили в Музейно-образовательном комплексе.

Пока же Броне был сделан в Государственном ветеринарном кабинете «маникюр». Ветеринар привела в порядок изрядно отросшие коготочки черепахи.