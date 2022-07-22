В Петрозаводске чествовали победителей Онежской регаты (ФОТО)

Стали известны итоговые результаты юбилейных соревнований.
В Петрозаводске завершилась юбилейная, 50-я по счету Онежская регата, собравшая опытнейших яхтсменов России.
Победителей регаты чествовали в Петрозаводске, откуда стартовал и где завершился маршрут. Итоговые результаты гонок были опубликованы в паблике регаты.
Напомним, Онежская регата стартовала 16 июля после годичного перерыва. В акватории Онежского озера прошли несколько гонок, включая одну ночную. Участвовали в ней яхты нескольких классов под управлением опытнейших спортсменов, победителей чемпионатов и кубков страны разных лет.
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