В Петрозаводске чествовали победителей Онежской регаты (ФОТО)

Стали известны итоговые результаты юбилейных соревнований.

В Петрозаводске завершилась юбилейная, 50-я по счету Онежская регата, собравшая опытнейших яхтсменов России.



фото: © Паблик ВК «Петрозаводск спортивный»

Победителей регаты чествовали в Петрозаводске, откуда стартовал и где завершился маршрут. Итоговые результаты гонок были опубликованы в паблике регаты.

Напомним, Онежская регата стартовала 16 июля после годичного перерыва. В акватории Онежского озера прошли несколько гонок, включая одну ночную. Участвовали в ней яхты нескольких классов под управлением опытнейших спортсменов, победителей чемпионатов и кубков страны разных лет.