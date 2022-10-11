В Петрозаводске чуть не сгорел дом из-за короткого замыкания электропроводки (ФОТО)

Пожар произошел в частном доме в Соломенном.

В минувшую субботу, 19 ноября, в 08:36 дежурный караул пожарной части № 75 (4 человека, 1 единица техники) был направлен к месту пожара в частном жилом доме по улице Октября. Об этом сообщается в паблике соломенской части.

В 08:42 пожар ликвидирован.

Судя по фото, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.