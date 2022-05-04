В Петрозаводске чуть не смыло приют для животных

В столице Карелии волонтеры спасают от последствий потопа питомцев приюта для бездомных животных

В минувшую пятницу, 13 мая, Первый петрозаводский общественный приют попросил помощи из-за потопа.

«Вода залила вольеры, подступает к Кошкиному дому! Срочно нужна помощь людей с насосами, помпами для откачивания воды! Помогите!» - писали в паблике приюта.

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики Карелия со ссылкой на председателя Первого петрозаводского приюта Владимира Рыбалко сообщает, что ситуация стабилизируется, вода постепенно уходит – силами волонтеров прочищены и углублены водоотводные канавы.

«Подключение к работе специализированной техники не требуется, однако Министерство сельского и рыбного хозяйства РК находится в контакте с руководителем приюта, при необходимости помощь будет оказана», – заявии в Минсельхозе республики.

Ранее спасатели предупреждали жителей Петрозаводска об опасности разлившихся рек.