В Петрозаводске дама без прав назвала вымышленное имя инспектору, но была разоблачена

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о двух дама-нарушительницах: одна из них была пьяна, вторая была без прав и представлялась чужим именем.

Вечером на улице Сусанина инспекторы ДПС остановили автомобиль «Hyundai», которым управляла женщина-водитель. Как выяснилось, она ехала без прав, а инспектору назвала вымышленное имя. Об этом информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

«Вымышленные имя и фамилия, причины отсутствия документов, названные инспектору, не помогли избежать ответственности. Дорожными полицейскими была установлена личность водителя, а при проверке выяснилось, что 40-летняя петрозаводчанка лишена права управления транспортным средством», — заявили в ГИБДД.

В отношении нарушительницы вынесен протокол за управление транспортом водителем, лишенным прав. Решения суда женщина ожидает в камере для административно задержанных. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток. Автомобиль нарушительницы перемещен на специализированную стоянку.

Также на Октябрьском проспекте внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Ford Focus». У женщины-водителя были признаки опьянения. Проведенное освидетельствование это подтвердило. В отношении 45-летней нарушительницы составлен протокол за управление транспортом в состоянии опьянения. Автомобиль перемещен на специализированную стоянку. За нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что на подъезде к аэропорту Петрозаводска была остановлена пьяная автоледи без прав.