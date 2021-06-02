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В Петрозаводске дама украла деньги из кошелька сестры

Новости. Криминал
12:08, 03 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

В столице Карелии женщину обвиняют в краже денег из кошелька сестры.

В полицию Петрозаводска обратилась 20-летняя горожанка. Она сообщила, что, будучи дома, обнаружила пропажу 5 тыс. рублей. Деньги девушка хранила в кошельке, который в течение дня оставался на кухонном столе. Об этом сообщают в МВД.

Заявительница предположила, что к краже может быть причастен кто-то из родственников, которые были в квартире. Эта версия подтвердилась, рассказали в полиции. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 22-летняя ранее судимая за аналогичное противоправное деяние петрозаводчанка — сестра потерпевшей.

По версии следствия, женщина, дождавшись подходящего момента, взяла без спроса из кошелька родственницы 5 тыс. рублей. Затем вырученные незаконным путём денежные средства она потратила на личные нужды.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), возбуждено уголовное дело. Фигурантка призналась в содеянном и обещала возместить причинённый материальный ущерб. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как вор в Карелии забрал из чужого дома велосипед, чтобы не уходить с пустыми руками.

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Комментарии

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