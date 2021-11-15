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В Петрозаводске дарят суши за лучший стих в поддержку пострадавшего в ДТП мэра

Новости. Общество
10:56, 18 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК ««Подслушано в Петрозаводске»»

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Известная сеть по доставке суши и роллов в Петрозаводске дарит подарки за лучший стих в поддержку главы города Владимира Любарского, пострадавшего в ДТП.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» появился репост со страницы известной сети по доставке суши и роллов в Петрозаводске, которая объявила поэтический конкурс в поддержку мэра, пострадавшего в ДТП.

«Петрозаводск, давайте поддержим нашего мэра стихами. Совсем недавно он попал в ДТП и повредил ногу, но самое классное, что он осветил всё стихами! Мы решили поддержать его и подарить 10 наборов роллов за лучший стих, где будут использованы слова: мэр, бег и роллы», — сообщают организаторы конкурса.

Итоги обещают подвести 20 ноября. Всем желают здоровья, а Владимиру Константиновичу скорейшего выздоровления.

«Победителей будет 10, каждый из которых получит по набору», сообщается в сети по доставке суши и роллов.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-11-18 13:41:53
Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потерь,
Ни ненастливых дней
Пусть не ведает Мэр

Так лучше
насмешница
2021-11-18 13:32:50
Из Barry Cornwall

Here's a health to thee, Mэр.

Ем за здравие Мэра,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Ем за здравие Мэра,.

Можно краше быть Мэра,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастливых дней
Пусть не ведает Мери.

насмешница
2021-11-18 13:10:28
За здравие мэра кушай роллы
Ему не грозит судьба Савонаролы
Juniper59
2021-11-18 12:36:59
Пакостный цирк - это то, что "Столица" культивирует в комментариях.
Прихлопнули было всех многониковых тараканов -- так они, как им и положено, расплодились в прежнем количестве и сами с собой беседуют.
Эно
2021-11-18 11:30:17
обращайтесь в агрекалчу, Фукс, Ермолина, Липовецкий, Альберг могут проявить себя и получить халявный хавчик


Противно все это, за хавчик халявный народонаселение готово участвовать в этом пакастном цирке
Полезный
2021-11-18 11:13:23
К агрекалчнутым обратитесь
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