В Петрозаводске дарят суши за лучший стих в поддержку пострадавшего в ДТП мэра

Известная сеть по доставке суши и роллов в Петрозаводске дарит подарки за лучший стих в поддержку главы города Владимира Любарского, пострадавшего в ДТП.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» появился репост со страницы известной сети по доставке суши и роллов в Петрозаводске, которая объявила поэтический конкурс в поддержку мэра, пострадавшего в ДТП.

«Петрозаводск, давайте поддержим нашего мэра стихами. Совсем недавно он попал в ДТП и повредил ногу, но самое классное, что он осветил всё стихами! Мы решили поддержать его и подарить 10 наборов роллов за лучший стих, где будут использованы слова: мэр, бег и роллы», — сообщают организаторы конкурса.

Итоги обещают подвести 20 ноября. Всем желают здоровья, а Владимиру Константиновичу скорейшего выздоровления.

«Победителей будет 10, каждый из которых получит по набору», сообщается в сети по доставке суши и роллов.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.