В Петрозаводске дебошир подрался с охранником больницы

Росгвардейцы задержали дебошира в одной из больниц Петрозаводска.

На днях кнопка тревожной сигнализации была нажата в одной из городских больниц, сообщают в Росгвардии. На место происшествия выехала группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Сотрудник охраны пояснил прибывшим на место росгвардейцам, что неизвестный гражданин, находясь в кабинете временного пребывания, устроил дебош: выражался нецензурной бранью, оскорблял медицинских работников, мешал работе персонала и ввязался в драку с охранником.

Личность нарушителя была установлена — им оказался 36-летний петрозаводчанин. Местного жителя задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что гость Карелии выбил дверь и вынес кассу из магазина.