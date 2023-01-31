В Петрозаводске дебоширы обиделись на закрытое по случаю корпоратива кафе и разбили стеклянную дверь

Двоих молодых людей, один из которых - житель Петербурга, задержала Росгвардия Петрозаводска по подозрению в хулиганстве.

В минувшие сутки сотрудники Росгвардии Петрозаводска получили информацию о конфликте в кафе. Администратор сообщил прибывшим сотрудникам о том, что двое неизвестных молодых людей пришли в закрытое по случаю корпоратива заведение.



Их попытались выпроводить, но мужчины не обратили внимания на уговоры и сели за столик.



После конфликта с остальными посетителями один из нарушителей оказался на улице и разбил стеклянную дверь. После вместе с товарищем он скрылся в неизвестном направлении.



Позже молодые люди вернулись на место происшествия, где их задержали стражи порядка. Одним из дебоширов оказался 25-летний житель Санкт-Петербурга, сообщили в Росгвардии Карелии.