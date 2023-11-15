В Петрозаводске демонтировали пешеходный переход

В карельской столице демонтировали нерегулируемый пешеходный переход.
О демонтаже пешеходного перехода рассказали в городской Госавтоинспекции.
На улице Профсоюзов в Петрозаводске демонтировали один из нерегулируемых пешеходных переходов.
Пешеходный переход не отвечал нормативным требованиям, уточнили в дорожной полиции.
В ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе дороги и руководствоваться правилами дорожного движения.
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