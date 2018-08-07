В Петрозаводске демонтируют еще один остановочный комплекс с киоском

На улице Мерецкова владельцам необходимо убрать самовольно поставленную остановку и киоски, предупредили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленных остановочного комплекса с павильоном, павильона и металлических киосков, расположенных в районе дома № 5 по ул. Маршала Мерецкова, добровольно, своими силами и средствами до 21 августа самовольно произвести демонтаж указанных объектов.