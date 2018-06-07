В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Депутаты наградили почетной грамотой Петрозаводского городского совета осужденного за мошенничество экс-директора школы №36 Ольгу Середкину.

На сессии Петрозаводского городского совета, состоявшейся седьмого июня, депутаты рассмотрели вопрос о награждении Ольги Середкиной почетной грамотой Петрозаводского городского совета.

Претендентка на получение грамоты в данный момент трудится заместителем директора петрозаводского "Центра развития образования". Депутатскую награду Середкина заслужила за успешную организацию детского фестиваля и деятельность на ниве просвещения и патриотического воспитания.

Когда пришел черед голосования, микрофон взяла депутат Галина Васильева.

Что рассказала о прошлом Ольги Середкиной депутат Петросовета Васильева, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".