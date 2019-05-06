В Петрозаводске деревья чуть не упали на 10 человек

Инциденты произошли утром в воскресенье в нескольких районах города, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

На пр. Ленина (11.15) и на ул. Володарского (12.09) 5 мая деревья могли обрушиться на автомобили.

Под угрозой оказались 4 автомобиля – 10 человек.

Проводились работы по распилу деревьев.

Никто не пострадал.