В Петрозаводске десятки домов останутся без холодной воды

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска предупредила горожан жителей о временном отключении холодной воды в ряде домов.
Отключение начнется сегодня, 25 декабря, в 9:00 утра.
Без воды останутся дома по следующим адресам: улица Ведлозерская, дома 9, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 15; проспект Первомайский, дома 52, 54, 54А, 58; улица Краснодонцев, дом 60А; улица Транспортная, дома 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 23Б; улица Шуйская, дома 8, 11, 14; Шуйский переулок, дома 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 11.
Воду отключат из-за плановых работ на сетях водоснабжения. Время восстановления водоснабжения не уточняется.