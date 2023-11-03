В Петрозаводске десяток водителей отправили домой пешком

За выходные дни дорожные полицейские карельской столицы отстранили от управления 10 водителей.

В ГИБДД карельской столицы сообщили, что за выходные в Петрозаводске от управления автомобилем отстранили 10 водителей.

Так, шесть автомобилистов сели за руль в состоянии опьянения, четверо - не имели водительских прав. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, их автомобили отвезли на штрафстоянку.



Городская Госавтоинспекция напоминает, что за пьяную езду и за отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение водителя прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии.



За вождение без прав предусмотрен административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.



В дорожной полиции призывают горожан сообщать о нетрезвых водителях по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.







