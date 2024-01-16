В Петрозаводске детей зачисляют в детские сады

Администрация Петрозаводска проинформировала о зачислении детей в детские сады.
Администрация Петрозаводска проинформировала о зачислении детей в детские сады.
Услугу оказывает управление образования, уточнили в мэрии города.
Родители или законные представители детей, нуждающихся в зачислении в дошкольное образовательное учреждение, могут обратиться в администрацию Петрозаводска для получения соответствующей муниципальной услуги, написали в паблике городской мэрии.
Получить консультацию можно по номерам телефонов: 8 (814 2) 71-33-10 и 8 (814 2) 73-33-20 в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Если этот день предпраздничный, время сокращается до 16:00.
В мэрии карельской столицы отметили, что горожане могут подать заявление о предоставлении услуги как непосредственно в администрацию Петрозаводска, так и с помощью сайта Госуслуг.
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