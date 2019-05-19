В Петрозаводске дети попросили установить пешеходный переход около школы

Учащиеся 11-й школы Петрозаводска приняли участие в акции "Сохрани жизнь#Выскажись".

Учащиеся 11-й школы Петрозаводска в рамках акции "Сохрани жизнь#Выскажись" сообщили о том, что на дороге, которую они переходят каждый день, идя на учебу или возвращаясь домой, нет нерегулируемого пешеходного перехода.

Об этом рассказали в Госавтоинпекции Петрозаводска, добавив, что "данная проблема обсуждается уже на протяжении многих лет во всех инстанциях, но пока так и остается нерешенной".