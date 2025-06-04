В Петрозаводске подростки сами ремонтируют зал для занятий тхэквондо

Им нужно успеть подготовить помещение до съезда из старого зала.

Воспитанники петрозаводского центра развития физической культуры и спорта «ТТТ» и их родители приступили к ремонту нового помещения для занятий тхэквондо. Об этом «Столице на Онего» рассказала тренер тхэквондо, судья паралимпийский игр в Токио и Париже, почетный судья России Елизавета Тарасевич.

— Мои воспитанники — ребята от 4 до 20 лет, разной технической подготовки и с различным уровнем достижений, в том числе, мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, призеры всероссийских соревнований - всего около 100 человек. До настоящего времени я тренировала детей в зале площадью 70 кв. м., но это не позволяет полноценно тренироваться такому количеству спортсменов. Поэтому в мае этого года я арендовала помещение площадью 200 кв.м, — рассказала Елизавета Тарасевич.

По словам тренера, зал требует ремонта. На помощь пришли сами спортсмены и их родители.

— Делаем зал всей командой. Своими силами полностью произвели демонтаж стен. Участвовали родители спортсменов и сами спортсмены. Два дня там работали с утра до вечера. Наша задача сейчас — залить пол, вывести весь мусор и хотя бы поставить перегородки, — сказала Елизавета Тарасевич.

Новый большой зал центра планируют открыть уже в сентябре этого года. Проект по планировке согласовали на прошлой неделе, приступили к ремонту в субботу.

Пока спортсмены тренируются в старом зале, но должны будут съехать оттуда до 30 июня.

— Нужна любая помощь, начиная от финансовой и заканчивая строительными материалами и рабочей силой. Хотим открыться 1 сентября, думаю, получится даже раньше. У нас спортсмены работают круглый год. Мы сейчас готовимся к соревнованиям. И мы торопимся с ремонтом, так как нам нужно скоро съехать с зала, в котором мы сейчас находимся. А продолжать подготовку мы будем в тех условиях, которые есть, — добавила Елизавета Тарасевич.

Всего в центре будут работать два тренера.

— Будем тренировать я и молодой тренер. Она будет готовить малышей. Тренироваться будут как дети спортивной школы олимпийского резерва № 5, так и маленькие дети, которые только начнут свой путь. Работа ведется большая, вся она направлена на популяризацию спорта и развитие тхэквондо в регионе. Двое моих воспитанников придумали проекты и получили одобрение на гранты в Росмолодежь, будем реализовывать два направления: адаптивное тхэквондо и спортивный фестиваль, — отметила Елизавета Тарасевич.