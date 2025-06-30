В Петрозаводске девочку-подростка сбил водитель электросамоката

Из-за аварии девочка получила травмы.

В Петрозаводске 19 июля 22-летний водитель электросамоката сбил 13-летнюю девочку-подростка. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома №35 по улице Кирова в в 14:23. Известно, что несовершеннолетняя девочка получила травмы.

Ранее мы рассказывали, что в Петрозаводске нашли водителей электросамокатов, которые едва не сбили пешеходов в центре Петрозаводска.