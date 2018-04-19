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Новости. Криминал
15:44, 19 Апреля 2018

В Петрозаводске девушка проснулась без куртки и телефона

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Полиция Петрозаводска разобралась, куда пропали вещи девушки, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции №3 по Петрозаводску. Заявительницей оказалась 21-летняя горожанка, у которой были похищены куртка и мобильный телефон.

Выяснилось, что вечером у девушки были гости. В какой-то момент хозяйка уснула, а проснувшись, обнаружила исчезновение своих вещей. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 19-летнего подозреваемого, который был в числе гостей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Полицейские изъяли все похищенное и вернули законной владелице.

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Комментарии

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Кальтер
2018-04-19 15:46:04
Я иногда поражаюсь этим людям - как можно уснуть, зная что у тебя гости, по сути посторонние люди находятся. Или они должны перед своим уходом разбудить, или сами дверь закрыть? Нисколько не жалко таких людей.
Гость
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