В Петрозаводске девушка проснулась без куртки и телефона

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Полиция Петрозаводска разобралась, куда пропали вещи девушки, сообщили в МВД Карелии.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции №3 по Петрозаводску. Заявительницей оказалась 21-летняя горожанка, у которой были похищены куртка и мобильный телефон.
Выяснилось, что вечером у девушки были гости. В какой-то момент хозяйка уснула, а проснувшись, обнаружила исчезновение своих вещей. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 19-летнего подозреваемого, который был в числе гостей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Полицейские изъяли все похищенное и вернули законной владелице.
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