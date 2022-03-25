В Петрозаводске девушка с одним днем водительского стажа устроила ДТП

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила о ДТП, устроенном начинающей автомобилисткой.
26 марта в районе дома № 67 по проспекту Александра Невского в карельской столице 18-летняя девушка на машине «Nissan» неправильно выбрала дистанцию и столкнулась с автомобилем «Škoda». Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
По информации ГИБДД, водительский стаж 18-летней автомобилистки был равен одному дню.
В результате происшествия 36-летняя водитель «Škoda» получила травмы, назначено амбулаторное лечение.
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