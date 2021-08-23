В Петрозаводске девушка случайно уснула в холле чужого общежития, чем воспользовался рецидивист

Молодая жительница Петрозаводска, возвращаясь с ночного клуба, перепутала дома и уснула на диване в холле чужого общежития, о чем утром пожалела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 24-летняя горожанка. Она рассказала, что лишилась мобильного телефона стоимостью 8 тысяч рублей.

Как выяснилось, августовской ночью заявительница возвращалась домой из клуба и по ошибке зашла в не свое общежитие, а в соседнее. Там она уснула на диване прямо в холле, а утром поняла, что находится не дома. Кроме того, при ней не оказалось смартфона.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен жилец общежития, где девушка провела ночь. По версии следствия, подозреваемый — 32-летний ранее судимый житель карельской столицы — увидел спавшую в коридоре незнакомку и украл у нее гаджет. Смартфон он впоследствии продал, а деньги потратил на алкоголь.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, ему грозит до пяти лет лишения свободы.