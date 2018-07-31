В Петрозаводске до 5 августа планируют расширить Скандинавский проезд

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Модернизация позволит организовать регулярное движение маршрутных автобусов, считают в мэрии.
Расширение проезжей части необходимо для продолжения сквозных маршрутов общественного транспорта через микрорайон "Скандинавия" до Древлянки-7, где уже оборудовано автобусное разворотное кольцо.
Помимо реконструкции дорожного покрытия на Скандинавском проезде будут смонтированы новые остановочные павильоны и перенесены светофоры.
"Просим водителей соблюдать повышенное внимание при движении по модернизируемому участку дороги. Завершение работ, которые ведет АО "Карелстроймеханизация", запланировано на 5 августа", - отметили в мэрии.
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