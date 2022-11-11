В Петрозаводске до конца года осветят Исаковский бульвар

В Первомайском районе Петрозаводска установят несколько десятков торшерных и дополнительных светильников, сообщили в мэрии.

МУП «Петрозаводские энергетические системы» продолжает модернизацию сетей наружного освещения в карельской столице. До конца года планируется завершить работы на 40 объектах с лишним в разных районах города. Их выполняют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и в рамках субсидии, выделенной правительством республики на социально-экономическое развитие Петрозаводска.



Так, в ближайшее время ООО «Алстрой» приступит к оборудованию уличного освещения на Исаковском бульваре. На бульваре планируется установить 41 торшерный светильник. Их разместят на шестиметровых черных металлических опорах. Кроме того, еще 19 дополнительных светильников оборудуют на столбах троллейбусной сети.



Кроме того, работы продолжаются на улицах Антикайнена, Боровой, в парках Сенаторка, Патриот и на Петровской набережной.



Напомним, что всего в этом году будет установлено более тысячи опор и 1,5 тысячи светильников, протянуто около 40 километров кабеля.