В Петрозаводске до конца года отремонтируют более 50 дорог и тротуаров (ФОТО)

В настоящее время подрядчик асфальтирует улицу Льва Толстого, сообщили в городской мэрии.

Как рассказали специалисты, «АБЗ-Дорстрой» уложил верхний слой асфальта на отрезке улицы Льва Толстого — между улицами «Правды» и Кузьмина. Напомним, дорога ведет к госпиталю МВД, центру паллиативной помощи и детскому саду № 38.

Кроме того, от Володарского до Волховской улицы подрядчик выровнял покрытие дороги и продолжает устанавливать новые бордюры.

Работы на улице Льва Толстого ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», отметили в мэрии. В 2023 году в Петрозаводске по нацпроекту приведут в порядок 32 улицы.

Еще порядка 20 улиц отремонтируют благодаря республиканской субсидии на социально-экономическое развитие столицы Карелии, рассказали в администрации Петрозаводска.

Дороги ремонтирует «Кондопожское ДРСУ». В ближайшие дни подрядчик завершит укладку верхнего слоя асфальта на Карельской аллее. На улицах Кукковка, Переволочной и переулке Софьи Ковалевской идет отсыпка дороги щебеночно-песчаной смесью. На участке улицы Пархоменко от Олонецкой улицы до Перевалочной улицы сняли старый асфальт.