В Петрозаводске до конца лета отремонтируют 19 дворов

Благоустройство дворовых территорий проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава города Инна Колыхматова вместе с депутатом Петросовета Александром Ханцевичем и депутатом Заксобрания Карелии Галиной Гореликовой проверили ход работ в трех дворах Петрозаводска. Об итогах проверки Инна Колыхматова рассказала на своей странице в соцсети.

Они осмотрели дворы по адресам: улица Льва Толстого, 23, улица Герцена, 31А и улица Максима Горького, 24.

– В этих дворах подрядная организация уже установила новые бордюры, смонтировала уличное освещение. Подготовлено основание под асфальт. Нового покрытия жители ожидают с нетерпением, ведь дворы не ремонтировались несколько десятков лет. Теперь благодаря сплочению жителей и управляющих компаний подходы и подъезды к домам станут комфортнее, – отметила Инна Колыхматова.

По словам Галины Гореликовой, здесь также монтируются системы уклонов для эффективного стока воды. Кроме того, у подъездов уже установили урны и скамейки.

Председатель комитета ЖКХ городской администрации Андрей Алексеев отметил, что всего в рамках проекта этим летом в городе благоустроят 19 дворов.