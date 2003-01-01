В Петрозаводске до конца осени откроют первую в России цифровую верфь

Масштабная модернизация на Онежском судостроительном заводе позволит кратно увеличить выпуск судов.
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске по поручению президента завершается масштабная модернизация. Ее ключевым результатом станет запуск первого в стране полноценного цифрового судостроительного производства.
Новая верфь площадью 26 тыс. кв. метров будет представлять собой единую экосистему с полным циклом работ — от проектирования до спуска готового судна на воду. Внедрение цифровых двойников, роботизация и автоматизированный учет деталей позволят кратно увеличить объемы производства: с трех до десяти судов в год.
Предприятие, которое специализируется на строительстве судов для работы в сложных условиях (ледоколы, буксиры, краболовы), почти полностью оснастили отечественным оборудованием. Для работы на современном производстве численность персонала планируется увеличить вдвое.
Запуск цифровой верфи запланирован на конец осени. Проект реализуется в рамках стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года.