В Петрозаводске до сих пор ищут мужчину, который напал с ножом на знакомого

Как сообщают наши коллеги с сайта «Республика», потерпевший написал заявление, его приняли. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Потерпевший указал в заявлении, что его знакомый напал на него с ножом и ударил в шею, потому что тот отказал ему в помощи. Пострадавший опровергает информацию о том, что он первым ударил нападавшего. Полиция продолжает расследование.

Напомним, что ранее в Петрозаводске в районе Птицефабрики произошел конфликт. По словам местных жителей, 29-летний мужчина ударил ножом в шею своего знакомого. Пострадавшего в луже крови нашли коллеги, которые заехали за ним до работы. Пострадавшего госпитализировали.