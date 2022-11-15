В Петрозаводске дом, построенный за полгода для переселенцев из «аварийки», прошел проверку

Инспекторы Госкомитета Карелии по жилищному надзору завершили итоговую проверку нового многоквартирного дома, построенного на улице Белинского.

По сообщению Госкомитета, строительство пятиэтажного дома на улице Белинского осуществлялось по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Генподрядчик, карельская компания КСМ, возвела дом всего за полгода. В пятиэтажке 40 квартир, две из которых предусмотрены для проживания инвалидов.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий генподрядчику выдано заключение о соответствии построенного объекта установленным требованиям.

Ранее сообщалось, правительство России выделило Карелии дополнительно 764 млн рублей на расселение «аварийки».