В Петрозаводске дорожники ночью залатали асфальт

Подрядчик провел ямочный ремонт на дорогах в районах Голиковка и Зарека.

В рамках муниципального контракта по текущему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска ООО «Кондопожское ДРСУ» устранило аварийные ямы на Голиковке и Зареке. Для он использовал технологию «холодного асфальта», которая позволяет работать зимой и в период межсезонья, рассказали в администрации города.

Так, в ночь с 1 на 2 февраля подрядчик провел ямочный ремонт дорожного покрытия моста на улице Маршала Мерецкова, на части Комсомольского проспекта (рядом с пересечением с проспектом Александра Невского и с улицей Ровио), а также на улице Коммунистов в районе пересечения с Волховской улицей.

В рамках действующего муниципального контракта подрядчик и субподрядные организации ежедневно ведут работы по содержанию дорожно-мостового хозяйства города – по уборке снега, подсыпке наледи на автодорогах и тротуарах.

Ранее был опубликован список дорог Карелии, которые отремонтируют в этом году.