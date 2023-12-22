В Петрозаводске дорожные рабочие сбрасывали грязный снег в реку

Очевидцы сняли на видео загрязняющую водоем уборку снега.

Инцидент с уборкой снега произошел ночью в субботу, 23 декабря, сообщили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же появилось видео того, как рабочие убирали снег.

«Дорожные рабочие сбрасывают грязный снег с моста на Мерецкова в Лососинку. Наверняка в нем реагенты, песок», — написали жители карельской столицы.

Судя по видео, снег с городских улиц действительно с помощью техники сыпался в реку, а рядом не было машины, которая логично должна сопровождать подобную снегоуборочную технику, куда обячно ссыпается убранный с улиц снег.



Пользователи сети также напомнили об административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления — для юридических лиц — штраф 100-250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток, процитировав статью 8.2 КоАП РФ.

Горожане обратились в сети к администрация Петрозаводска и прокуратуре Карелии.

«Что скажете? Оштрафуете нарушителей?» — спросили жители карельской столицы.