В Петрозаводске дошкольники узнали, зачем жезл сотруднику ДПС и приходится ли инспектору стрелять по преступникам

Автоинспектор Арина Пахомова рассказала детям о тонкостях профессии.

На этой неделе дошкольники детского сада № 10 Петрозаводска познакомились с профессией инспектора ДПС, сообщили в паблике городской Госавтоинспекции 9 ноября.

Автоинспектор Арина Пахомова показала детям экипировку сотрудников, специальные средства и средства защиты, которые используют инспекторы ДПС во время несения службы, рассказали в источнике.

Дети с интересом слушали и задавали вопросы, их интересовало все: трудно ли догонять нарушителей, как работает рация, приходится ли инспектору стрелять по преступникам и зачем ему жезл.

Дошкольники примеряли фуражку, пробовали себя в роли регулировщика, и конечно, фотографировались с атрибутами.

Кроме того, не остался без внимания и вопрос безопасности: ребята повторили правила перехода проезжей части, вспомнили безопасные места для зимних игр и важность использования световозвращающих элементов в темное время.